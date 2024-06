Großbritannien: Tories vor Wahlpleite: Auch in Sunaks Hinterhof wird es eng

"Ich hätte Sie für verrückt erklärt"

Im Interview mit der Zeitung "Times" zwingt sich Wilson merklich zur Zurückhaltung. "Es wäre ziemlich monumental. Ich muss aufhören, mit offenen Augen zu träumen", sagt er. "Hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, ob ich hier gewinnen kann, hätte ich Sie für verrückt erklärt." Vor sechs Monaten sei er noch sehr, sehr skeptisch gewesen. "Aber jetzt? Wer weiß." Bei X ruft Wilson dazu auf, taktisch zu wählen. Von den Oppositionsparteien habe Labour die besten Chancen, den Wahlkreis zu gewinnen.

Sunak aber könnte ungewollte Unterstützung erhalten. In Richmond and Northallerton tritt mit Count Binface (auf Deutsch etwa: Graf Mülltonnengesicht) ein Satire-Kandidat an. In dem Kostüm mit Umhang und einer Mülltonne als Helm, das vage an Star-Wars-Bösewicht Darth Vader erinnert, steckt der Komiker Jon Harvey. Der selbst ernannte intergalaktische Weltraumkrieger hat Sunak und die Tories wiederholt lächerlich gemacht. Doch Stimmen für den Satiriker könnten am Ende genau die sein, die dem Labour-Herausforderer fehlen.