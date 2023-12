Großbritannien Tory-"Bürgerkrieg" um Asylgesetz: Sunak zwischen den Fronten

Doch anstatt geschlossen aufzutreten, sorgt der Streit um das Wie für neues Chaos und gegenseitige Anschuldigungen. Wie bei den Brexit-Debatten unter der damaligen Premierministerin Theresa May inszenieren sich die Rechtsaußen in Fraktionsgruppen wie der European Research Group (ERG) medienwirksam, um Druck auf Downing Street auszuüben. Eine "Star Chamber" aus rechtskonservativen Justizexperten senkte vor laufenden Kameras den Daumen über Sunaks Plänen. Spätestens da war offensichtlich, dass der Premier sein politisches Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand hatte.

Sunak blieb lange tatenlos

Sunak hat nach Ansicht von Beobachtern selbst Schuld an der immer lauteren Debatte. Tagelang ließ er den Streit laufen, verließ sich auf die sogenannten Whips, die Einpeitscher, die in der Fraktion für die Disziplin zuständig sind, sowie den Charme seines Außenministers und Vor-Vor-Vor-Vorgängers David Cameron.

Doch Schmeicheleien - angeblich wurden sogar Mandate im Oberhaus auf Lebenszeit geboten - und Drohungen wie eine baldige Neuwahl wirkten nicht. Erst am Montag schickte Sunak, der mit einer stundenlangen Aussage vor der unabhängigen Corona-Untersuchungskommission gefangen war, seinen Innenminister James Cleverly in Gespräche mit potenziellen Rebellen. Am Dienstagmorgen wollte sich der Premier dann persönlich mit der Gruppe der rechten New Conservatives treffen.

Ob es reicht, dürfte erst die Abstimmung am Abend zeigen. Auf den Tag genau vier Jahre nach ihrem fulminanten Wahlsieg 2019 könnte das Votum das Aus für die Konservativen beschleunigen. Schon fordern die ersten, dass in diesem Falle der Sieger von damals die Partei erneut übernehmen möge. Sein Name: Boris Johnson.