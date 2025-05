Fans feierten den FC Liverpool

Tausende hatten am Montag in der englischen Stadt den Meistertitel des FC Liverpool gefeiert. Bei der Fahrt des Autos in eine Menschenmenge wurden 79 Personen verletzt. Sieben sind weiterhin im Krankenhaus.

Die Ermittler gehen nicht von einem Terroranschlag aus, haben aber nicht mehr Informationen zu den Hintergründen bekanntgegeben. "Die Ermittlungen sind in einem frühen Stadium", hatte eine Staatsanwältin am Donnerstagabend gesagt. Die Ermittler müssten eine große Menge an Beweisen durchsehen, darunter Videoaufnahmen und Zeugenaussagen.