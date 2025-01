Großbritannien: Zahl der Bootsmigranten am Ärmelkanal 2024 wieder gestiegen

Demnach überquerten 2024 etwa 36.800 Menschen in kleinen Booten das Meer von Frankreich nach England. Das sind ein Viertel mehr als im Vorjahr, als ungefähr 29.400 die gefährliche Reise machten. Trotzdem war die Zahl geringer als im Rekordjahr 2022. Damals gelangten etwa 45.700 Menschen auf diesem Weg ins Vereinigte Königreich.

London setzt auf engere Zusammenarbeit mit Deutschland

53 Menschen starben bei der gefährlichen Überfahrt, hieß es in dem PA-Bericht unter Berufung auf Zahlen der französischen Küstenwache - so viele wie noch nie zuvor in einem Kalenderjahr.