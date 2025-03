Düsseldorf - In der Düsseldorfer Innenstadt ist in der Nacht ein Mann erschossen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. In der Nacht war es zu einem Großeinsatz gekommen, nachdem Anrufer der Polizei gegen 23.20 Uhr von Schussgeräuschen berichtet hatten. Einsatzkräfte hatten laut Polizeiangaben versucht, den Mann zu reanimieren. Weitere Details wurden nicht genannt.