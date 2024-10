Annaberg-Buchholz - Ein in einem alten Bergwerksstollen im Erzgebirge mutmaßlich verschwundener Mann bleibt vermisst. Zusammen mit Vertretern von Bergamt und Bergsicherung werde am Vormittag das weitere Vorgehen beraten, sagte eine Polizeisprecherin in Chemnitz. Es sei zwar nicht absolut sicher, dass sich der Mann tatsächlich in dem Berg aufhalte. Es gebe aber Hinweise, die darauf hindeuteten.