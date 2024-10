Großer Preis der USA Verstappen mit Knallhart-Kurs auf Podest: "Kein Waisenknabe"

Sonst hätte er mit Rennsieger Charles Leclerc und dessen Ferrari-Teamkollege zuerst im Cool-Down-Raum geplaudert und auf dem Podest den Siegerschaumwein verspritzt. So aber baute Verstappen seinen Vorsprung nach dem Sieg im Sprint am Tag zuvor um weitere drei Punkte aus und führt nun fünf Rennen vor Schluss mit 57 Zählern mehr als Norris.

Mit dem Sieg hatte er aber wieder nichts zu tun, seinen letzten Grand-Prix-Erfolg feierte der dreimalige Weltmeister am 23. Juni in Spanien. "Es war ein schwieriges Rennen, ich war nie schnell genug zu attackieren", räumte er ein. Also musste er verteidigen, wie gegen Norris. "Ich habe da meine Meinung, aber die werde ich hier nicht sagen", betonte Verstappen zum Duell, dass die Strafe für Norris mit sich zog: "Ich lasse die Rennkommissare ihre Sache machen."