Norris patzt und verpasst Podest

Während Hamilton seine Pole Position am Start souverän vor dem aggressiven Verstappen verteidigte, patzte WM-Spitzenreiter Norris erneut. Ein Verbremser in der Qualifikation hatte dem favorisierten Briten am Freitag in der Qualifikation schon eine bessere Position gekostet. Der 25-Jährige war im McLaren nur als Sechster gestartet, noch in der ersten Runde fiel er nach einem Fahrfehler auf Rang neun zurück.