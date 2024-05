Großer Preis von Miami Formel-1-Premierensieger Norris: "Wurde langsam Zeit"

Der 24-Jährige hatte mit etwas Rennglück den dreimaligen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull bezwungen und im 110. Formel-1-Auftritt seiner Karriere erstmals als Erster die Ziellinie überquert.

"So wird das also gemacht. Endlich. Ich bin so glücklich", funkte der Brite danach an sein Team. Schon am Morgen habe er gefühlt, dass es diesmal nach einigen verpassten Gelegenheiten in der Vergangenheit klappen könnte. "Viele haben Zweifel an mir gehabt auf dem Weg. Ich habe auch Fehler gemacht in den letzten Jahren", sagte Norris und schwärmte schon vor der Siegerehrung: "Das ist ein Moment, den du nie vergessen wirst."