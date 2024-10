Großevent in Weil am Rhein: ESC-Sause statt Kieswerk-Open-Air

Spörrer zitierte eine Studie, laut der im Jahr 2023, als der ESC in Liverpool ausgetragen wurde, eine lokale Wertschöpfung in Höhe von rund 66 Millionen Euro erzielt werden konnte, insbesondere in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Detailhandel und durch Aufträge bei lokalen Gewerbebetrieben. 500 000 Menschen seien extra für den ESC in die Stadt gekommen, umgerechnet auf das Gesamtjahr seien 600 Vollzeitstellen geschaffen worden. 68 Prozent der Befragten hätten angegeben, wieder nach Liverpool kommen zu wollen.

Positive Auswirkungen auf Geschäftswelt und Tourismus

Sein Ziel sei, Weil im Zusammenhang mit dem ESC in Basel nicht nur als Übernachtungsort, sondern weit darüber hinaus in den Fokus zu rücken. Es böte sich hier viel Potenzial für den lokalen Einzelhandel. Dieser müsse sehen, was er aus dieser Chance mache.

Hinzu komme die mediale Reichweite der Großveranstaltung: So seien in diesem Jahr in Malmö über die reinen Übertragungen des Wettbewerbs im Fernsehen hinaus rund 1000 Medienschaffende vor Ort gewesen, die auch das Umfeld des ESC beleuchtet haben. 280 000 Berichterstattungen seien im Jahr davor in den Medien verzeichnet worden.