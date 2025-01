Zwischen 40 und 350 Franken

Die ersten Tickets für die Finalwoche des Eurovision Song Contests (ESC) in Basel wurden am Mittwoch ab 10 Uhr verkauft. Tickets kaufen konnten nur diejenigen, die sich vorab registriert haben. Inklusive der Proben finden insgesamt neun Shows statt, nachmittags und abends. Die Tickets kosten zwischen 40 Franken und 350 Franken. Das Finale steigt am 17. Mai um 21 Uhr in der St. Jakobshalle in Basel.