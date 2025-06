Grümpelturnier im Kleinen Wiesental: Einhorn „Ronny“ stürmt mit

Die Wiesentalmeisterschaften und das Grümpelturnier erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Bei den Wiesentalmeisterschaften fand am Donnerstag ein Großteil der Gruppenspiele statt, wobei Gruppe A und B aus fünf Teams bestanden und Gruppe C aus vier Teams. Mit der geographischen Beschränkung auf das Kleine Wiesental nehme man es nicht so genau, sagte Organisatorin Conny Roser. Langenau sei etwa dabei, weil einige Langenauer beim TuS Wiesental spielen. Teams aus Schopfheim habe man aber nicht zugelassen.