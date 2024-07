Grümpelturnier in Fahrnau: Die Jüngsten gucken genau hin

Zehn Mannschaften standen sich in 20 Begegnungen gegenüber. Punkt 18 Uhr war Anpfiff, und bis kurz nach 21 Uhr wurde durchgespielt. Anschließend ging’s mit Finalspielen und Siegerehrung in die Nacht. Die Teams kamen aus dem gesamten Umland.

Hart umkämpfte Duelle

Es galt, die ganze Palette der Ballkünste zu zeigen, von Beginn an waren Ehrgeiz und Tempo im Spiel. Nicht selten rollte der Ball ins Tor, kaum dass das Spiel begonnen hatte. Eine Stunde später lagen in einer Zwischenbilanz die „Nulpenkicker“ und „Weil United“ mit je zwei Treffern vorn. Die Beschriftung der T-Shirts verriet, dass die Kicker am Hochrhein „Pumpnudel“, „De Wagner“ oder „Der Bomber“ heißen. Die „Zeller Kicker“ gingen auf den Platz, Betriebsamkeit machte sich breit und der drahtige Torwart arbeitete mit Höchstgeschwindigkeit. Ein geschütztes Plätzchen zahlte sich aus, denn der Ball raste mehrfach im Raketentempo aufs Dach des FV-Heims. Mächtig Dampf machten auch die Herren von „Vlawios Cameel“ in dunkelblauen T-Shirts, die gegen die „Hochrhein Kicker 2“ in hellblauen T-Shirts kämpften. Die Cameele gaben ordentlich Gas und die Hochrhein-Zweite konterte zackig. Frage an einen Randbeobachter im hellblauen Shirt, ob seine Kollegen immer so drauf seien. „Ja, leider!“, seufzt er ein wenig. Zwei weitere Zuschauer, die alles gespannt beobachten, haben es sich auf dem grünen Fußballteppich bequem gemacht: Mini-Ronaldo und Mini-Haaland verfolgten jede Bewegung. Da weiß man, wohin die Reise gehen soll. Später sucht sich das Mini-Kicker-Duo einen freien Torraum, um „Manuel Neuer zu spielen“. Um den Nachwuchs ist es beim FVF augenscheinlich gut bestellt. Während die Mannschaften weiterhin alles geben, zu nennen auch die weiteren Teilnehmer FC Rojava und SC Blackout, lärmen die enthusiastischen Zuschauer am Spielfeldrand. Zur Dämmerstunde rücken die Platzierungsspiele näher. Ein Sieben-Meter-Schießen führte beim Unentschieden im Halbfinale die Entscheidung herbei.