Zwei Abende hielten „die Dorfmeisterschaften“, wie der örtliche Volksmund sagt, die Teilnehmer und das Publikum in Schach. Am ersten Tag traten fünfzehn Teams in der Vorrunde an, und am Tag danach gaben die Mannschaften anlässlich der Endrunde noch einmal Vollgas. Zu nennen sind die Windradflitzer Elbenschwand, Langenau Rätsch-Dätsch, Belchestürmer Bürchau und weitere mehr.