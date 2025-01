Grün in Lörrach: Klimawandel zwingt zu Veränderungen im Forst und beim Stadtgrün

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Forst Welche Folgen der Wandel im Wald für den Lörracher Forstplan hat Die Forst-Entwicklung und die Herausforderungen sind in den drei Ortschaftsräten beleuchtet worden. Es stehen einige Veränderungen an.

Grünflächen sollen dem Konzept „Schwammstadt“ zufolge außerdem gezielt als Versickerungsbereiche genutzt werden. So könne Regenwasser vor Ort gespeichert werden. Es gelange dann nicht direkt in die Kanalisation. Überflutungen bei Starkregen werde damit entgegengewirkt.

Die Liste der zuletzt umgesetzten Maßnahmen zeigt entsiegelte Flächen an der Schwarzwaldstraße und Brombacher Straße, der Testlauf mit der Nebeldusche wird genannt, ebenso wie mobile Baumschulen in der Innenstadt und Rankhilfen. Auch die Blumenwiese am Rathaus bleibt nicht unerwähnt.