„Grundschule macht Zeitung“: Mit Bewegung die Kinder für ihren Körper sensibilisieren

„Es ist das erste Mal, dass Yogastunden für Schulkinder in Lörrach durchgeführt werden,“ erzählt Holloway. Die AOK sei dabei beratend für die Schule tätig und organisiere auch die Übungsleiterin. „Im Vordergrund steht die Prävention in der Schule und die Rahmenbedingungen für die Schüler gesünder zu gestalten. „Die Yoga-Übungen sollen Spaß machen und die Kinder zu mehr Bewegung animieren und sie gleichzeitig für ihren Körper sensibilisieren.“

Mit Erfolg praktiziert

In den USA wird schon seit längerem an vielen Schulen vor oder nach dem Unterricht regelmäßig Yoga für Schulkinder aller Altersklassen mit großem Erfolg praktiziert. Auch dort ist das Ziel, den Kindern Spaß an Bewegung zu vermitteln, aber auch den Stress, privat oder durch die Schule entstanden, durch Meditationstechniken zu reduzieren. In Deutschland sei man diesbezüglich noch nicht ganz so weit, meint auch Holloway, aber immer mehr Krankenkassen würden diesbezüglich mit Schulen zusammenarbeiten und Bewegung, gesünderes Essen und Meditationstechniken fördern.