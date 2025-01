Grundschulen: Gibt es bald zu viele Grundschullehrer im Landkreis Lörrach?

Die Grundschulentwicklung

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor: Solche Prognosen können die künftige Ausgestaltung der Grundschullandschaft nicht umfassend berücksichtigen. Kürzlich erst hat Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz beim Mediengespräch auf die dynamische Entwicklung hingewiesen: So sollen etwa Ganztagsgrundschulen ausgebaut und frühkindliche Sprachförderung gezielter angeboten werden.

Das Schulamt

Statistiken, Prognosen...: „Ich bin da vorsichtig“, sagt Rudolf Schick, Leiter des Staatlichen Schulamts Lörrach, mit Blick auf Klemms Ausblick bis in die Mitte der 30er Jahre. Mehrfach schon habe er Prognosen über die Entwicklung von Schülerzahlen gelesen, die letztlich so nicht eintrafen, sagte Schick. Er gehe davon aus, dass es in bestimmten Gebieten zu einem Überangebot an Grundschullehrkräften kommen wird, doch bezweifle er, dass hierzu die Landkreise Lörrach und Waldshut gehören werden, für die das hiesige Schulamt zuständig ist. Insbesondere an etwas entlegeneren Standorten bleiben die Einstellungschancen seiner Einschätzung nach hoch.

Dies sieht auch die stellvertretende Schulamtsleiterin Regina Höfler so: Sie ist in der Behörde unter anderem für das Thema „Personalversorgung an Grundschulen“ verantwortlich. Zwar wurden die Ausbildungskapazitäten hochgefahren, und insgesamt seien auch mehr Bewerber zu verzeichnen, gleichwohl sind nach ihrer Auffassung die Perspektiven für Grundschullehrer gut – für Sonderpädagogen und Lehrer der Sekundarstufe I sogar sehr gut. Dies nicht zuletzt auch aufgrund der vom Land aufgegleisten Entwicklung, mit der ein erhöhter Lehrerbedarf an Grundschulen einhergehe. „An den Grundschulen wird sich in den kommenden Jahren viel tun“, sagt sie.