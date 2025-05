Grundschulen im Oberen Wiesental: Wie sich der Rechtsanspruch für Kinder und Schulen auswirkt

Die Grundschule Wieden-Utzenfeld bietet aktuell nur morgens von 7.30 bis 8.15 Uhr eine Betreuung. Eine Mehrheit der Befragten wünscht sich eine Ausweitung des Angebots am Nachmittag. Eine gemeinsame Lösung mit dem Kindergarten werde geprüft. Das gleiche gilt für Aitern. „Wir wollen für die Region ein gutes Angebot schaffen“, schloss die Referentin aus Lörrach.

Die Fragen

Die Eltern hatten anschließend zahlreiche Fragen. Als heikel erwies sich die Lage der „Außenstellen“ wie zum Beispiel in Todtnauberg. Wie soll eine Zwergschule den gesetzlichen Anspruch umsetzen? Wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn die Mindestteilnehmerzahl bei 25 Schülern liegt, wie Dierkes ausführte. Soll das Kind dann nach der Schule mit dem Bus nach Todtnau fahren?, wollte eine Mutter wissen. Dafür gebe es keinen Beförderungsanspruch, erklärte Eichin. Und weiter: „Die Beförderungsfrage ist eine Riesenbaustelle.“ Es bleibe dann letztlich wohl nur ein Schulwechsel. Was denn mit den Schulen mit gemeinsamer erster und zweiter Klasse sei? „Da sind noch Fragen offen“, räumte die Expertin ein. Sie musste sich auch selbst korrigieren: Halbtags- und Ganztagskinder seien sehr wohl in einer Klasse möglich. Der Stundenplan müsse dann individuell gestaltet werden, sodass kein Kind zu wenig Unterricht erhalte.

Am Ende wies Bürgermeister Oliver Fiedel auf die begrenzten Möglichkeiten in Todtnau hin. Vor allem räumlich hapere es und das Manko lasse sich nicht in den nächsten Jahren beheben. „Wir werden da ein bisschen länger brauchen.“ Fiedel blickte aber vor allem mit Sorge auf die kleinen Schulen in Geschwend und Todtnauberg. Seine Meinung: „Die neue Regelung wird langfristig zu einer Schwächung der Außenstandorte führen.“