Grundsteinlegung: 230 neue Wohnungen werden in Friedlingen gebaut

Zur Grundsteinlegung in der Baugrube waren viele Gäste gekommen. Foto: Beatrice Ehrlich

In seiner Broschüre zum Bauprojekt verweist das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Ludwigsburg bewusst auf die Grenzlage und die unmittelbare Nähe attraktiver Arbeitgeber in der nahe gelegenen Schweiz: Arkadien River Gate Basel/Weil am Rhein heißt es auf der Titelseite. Und weiter: „Grenzüberschreitende Bahn und Bus in fünf Gehminuten erreichbar“ oder „15 Minuten zum Flughafen Basel Mulhouse Freiburg.“ Bilder vom Rhein und Basel schmücken die ersten Seiten des Hefts. Zudem wirbt der Bauträger auch um Käufer für die entstehenden Wohnungen als Investitionsobjekt.