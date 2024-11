Grundsteuerreform: Viele Grenzach-Wyhlener sind wütend

Das heißt: Die aus der Erhebung der Grundsteuern erzielten Einnahmen sollen auch im kommenden ersten Jahr der Reform nicht über denen liegen, welche die Gemeinde gegenwärtig erzielt, jedoch auch nicht darunter. Allerdings verändert sich die Ausgangslage deutlich: Denn während zum Beispiel die Besitzer von freistehenden Einfamilienhäusern mit großem Umschwung ab Januar im Regelfall massiv höher besteuert werden, kommen die Bewohner einer Etagenwohnung im großen Wohnblock oder auch die Industrie künftig deutlich besser weg. Benz nennt dies „Verteilungseffekte“. Er selbst könne „nur mantraartig wiederholen“, dass diese Auswirkungen „politisch so gewollt“ seien – wenn auch nicht auf kommunaler Ebene. Weil noch derart viele Fragen offen und ebenso viele Klagen anhängig seien, rate er dringend zum Erlass einer rechtssicheren Hebesatz-Satzung.

Mit einer solchen, ergänzte Sasse, wäre die Gemeinde „freier“, um den Hebesatz auch im Jahreslauf ändern zu können. Bisher waren die Hebesätze stets in der kommunalen Haushaltssatzung festgelegt worden. Nun soll dafür eine eigene Satzung her.

Auch das eine oder andere Gemeinderatsmitglied hat offenbar schon seine Erfahrungen mit den Folgen der Grundsteuerreform gemacht. Nicht nur selbst als Häuslebesitzer, sondern als Gemeindevertreter. Dies klang zum Beispiel in der Wortmeldung von Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) im Hauptausschuss an: „Da wurde uns ja ein Ei gelegt. Wir sind das letzte Glied in der Kette und müssen das den Bürgern erklären.“ Der Hebesatzbeschluss, den die Kommune werde fassen müssen, werde so oder so „unschön“.