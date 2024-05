Die gemeinsame Stellungnahme ist an Bürger adressiert, die sich wegen der Gemeinschaftsunterkunft an die Kommunalpolitiker gewandt haben. Wie berichtet, bitten die Fraktionen von Grünen, SPD und CDU, die Stadträte der FDP sowie die fraktionslosen Stadträte Bernhard Escher und Sabine Schuhmacher darin um Geduld bis zur Bürgeranhörung am 17. Juni. Dort könnten Anliegen offen diskutiert werden.