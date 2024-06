Marion Dammann hat im Riehener Gemeinderat über die geplante Gemeinschaftsunterkunft in Stetten gesprochen. Die Landrätin informierte laut einer Medienmitteilung über die Anzahl der der dort lebenden Menschen, die Betreuung und die vorgesehene Dauer der Einrichtung in Granznähe. „Der Gemeinderat schätzt und pflegt den direkten Dialog mit den Nachbarn, sowohl auf Ebene der Gemeinden wie auch des Landkreises und hat die direkten Informationen zum Vorhaben am Standort Lörrach-Stetten durch Marion Dammann gerne entgegengenommen“, so die Mitteilung.