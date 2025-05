Güterverkehr im Dreiland: Güterbeförderung soll deutlich schneller werden

Infrastruktur ist schlecht

Zu den derzeitigen Ausbauten mit Folgen für das Gesamtsystem gehören sowohl die neue Wiesebrücke der DB als auch der Ausbau des Weiler DUSS-Umschlagzentrums unmittelbar an der Grenze. Jörg Stephan, Referatsleiter Schienengüterverkehr im deutschen Bundesverkehrsministerium sicherte zu, dass die Netzstabilisierung konzentriert fortgesetzt werde. Für das Dreiländereck spürbar seien die derzeitigen Arbeiten an der Strecke Emmerich/Oberhausen und im Mittelrheintal. Nationalrat John Pult, früher Präsident der Alpeninitiative, mahnte an, die Preisdifferenz zwischen Straße und Bahn auszugleichen. Dies deswegen, weil Transporte mit LKW viel zu billig angeboten werden, weil dabei die meisten externen Kosten nicht in die Preisbildung einbezogen werden. Auch verwies er darauf, dass die neuen Alpentransversalen durch Gotthard- und Lötschbergtunnel für die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene gebaut wurden.