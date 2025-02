Guggeball in Inzlingen: Die Symphis sind im Farbenrausch

Gastguggen und Band

Musikalisch eingeheizt wurde den Besuchern von der Formation „7 Sins“, einer Coverband vom Hochrhein, die bis spät in die Gugge-Nacht für Hochstimmung sorgte. Daneben waren es die Auftritte der Gastguggemusik-Formationen „X Men“ aus Wiechs, „Hotze Hüüler“ aus Rickenbach sowie „Schorebord-Krächzer“ aus Höchenschwand, die das Waieland zum Beben brachten.

Bestens im Griff hatte indes die Inzlinger Feuerwehr das enorme Verkehrsaufkommen rund um die Erstelhalle, wo schon am frühen Abend keine Parkplätze mehr zur Verfügung standen. Die vielen Guggemusikfans brachte auch dies nicht aus der Fassung. Sie nahmen einen längeren Fußmarsch in Kauf, um vom Ober- oder Unterdorf in den Erstel zu pilgern.