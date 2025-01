Guinness-Weltrekord 120 Tage unter Wasser - Deutscher schafft Weltrekord

Die Bedingungen waren nicht luxuriös. "Das Bad fühlt sich an wie aus dem 19. Jahrhundert", scherzte Koch in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur per Video-Schalte wenige Tage vor seinem Auftauchen aus der Kapsel.

Alltag unter Wasser: "Darf hier keine Klaustrophobie haben"

Der Alltag unter Wasser gestaltete sich für den gebürtigen Karlsruher bei 28 Grad in der engen, nicht klimatisierten Kapsel alles andere als leicht. "Man darf hier keine Klaustrophobie haben", erzählt der Ingenieur, der sich nur mit Waschlappen wusch und "wie im Homeoffice" arbeitete. Trotz Hitze, Enge und alltäglichen Herausforderungen nahm der 59-Jährige jede Schwierigkeit für den Weltrekord in Kauf. Sein Geheimnis? "Projekte, guter Wein und guter Whiskey".