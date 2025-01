Gunther von Hagens wird 80 "Körperwelten"-Schöpfer empfindet Leben als große Ausnahme

"Kontroversen sind ein Zeichen dafür, dass meine Arbeit die Menschen berührt, zum Nachdenken anregt und Diskussionen auslöst – genau das war von Anfang an mein Ziel", sagte der Mediziner der Deutschen Presse-Agentur. Sachliche Kritik nehme er sehr ernst, zum Beispiel wenn es um die Würde der Plastinate gehe. Die Debatte habe ihn dazu bewegt, den gesamten Prozess - von der Körperspende bis hin zur Präsentation in der Ausstellung – so transparent und respektvoll wie möglich zu gestalten.

Tod ist Teil des Lebens

Bei der Plastination wird der Körper oder Teile davon durch eine Konservierungsmethode von innen stabilisiert. Damit können Muskeln, Knochen und innere Organe geruchlos und trocken für den Betrachter sichtbar gemacht werden. Von Hagens hat die Methode entwickelt und patentieren lassen. Ihr Debüt hatte die Ausstellung 1995 in Tokio und wurde bis heute Dutzende Male in 42 Ländern gezeigt.