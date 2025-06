Gute Nachrichten Freitag, der Dreizehnte: 13 erfreuliche Ereignisse

Super Mario Bros. erscheint

Der 13. September 1985: ein Glückstag für alle Gaming-Fans. In Japan wird an diesem Tag "Super Mario Bros." veröffentlicht. Mittlerweile gibt es um die 200 Spiele mit Mario - der längst auch außerhalb der Szene weltberühmt ist.

Unabhängigkeit Malta

Am 13. Dezember 1974 wird die Insel Malta offiziell eine eigene Republik. Bereits seit 1964 ist das Land von den Briten unabhängig, doch die britische Königin war noch immer Staatsoberhaupt - bis zum Freitag, dem 13. Dezember 1974.

Medizinischer Durchbruch

Am 13. Februar 1968 wird das erste Mal in der Bundesrepublik ein menschliches Herz transplantiert. Die Transplantation gelingt einem Team um den Arzt Rudolf Zenker in München - ein medizinischer Durchbruch. Allerdings überlebt der Patient mit dem neuen Herzen nur wenige Stunden.

Geschlechtergerechtigkeit in den USA

In den USA existierten bereits Verordnungen, die Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Religion oder Herkunft bei privaten und staatlichen Arbeitgebern untersagten. Am 13. Oktober 1967 erweitert Präsident Lyndon B. Johnson diese Regelungen jedoch ausdrücklich um ein Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bei der Vergabe staatlicher Arbeitsplätze. Ein fröhlicher Freitag für Geschlechtergerechtigkeit!

Eine Frau hebt ab

Der 13. Oktober 1939 ist ein erhebender Tag - wortwörtlich. Die Amerikanerin Evelyn Pinckert Brier, genannt "Pinky", ist Pilotin. Am besagten Freitag wird sie als erste Frau in der Geschichte von der Civil Air Authority als Fluglehrerin lizenziert. Sie fliegt und lehrt das Fliegen bis ins hohe Alter.

Archäologischer Fund

Am 13. Juli 1923 entdeckt der Forscher Roy Chapman Andrews in der Mongolei etwas Spektakuläres: versteinerte Dinosaurier-Eier. Ursprünglich war Andrews wohl auf der Suche nach menschlichen Überresten - und stößt dabei auf Fossilien deutlich älterer Lebewesen.

Ein Wahrzeichen entsteht

Jeder kennt ihn, er symbolisiert die Filmbranche, wie kein anderes Wahrzeichen: der Hollywood-Schriftzug. Die berühmten Buchstaben werden erstmals am 13. Juli 1923 aufgestellt. Ursprünglich stand dort "Hollywoodland". Als alles schließlich marode ist, werden die letzten vier Buchstaben entfernt und nur "Hollywood" wird restauriert und stehengelassen.

Die Geburt von Heavy Metal

Auch wenn die Musik nichts für alle ist: Heavy Metal gehört zur Musiklandschaft. Am 13. Februar 1970 veröffentlicht die Band Black Sabbath ihr Debütalbum. Für Viele gilt das als Geburtsstunde des Heavy Metals. Den Freitag, den 13. hat die Band ganz bewusst gewählt.

Berühmte Geburtstage

Eine Menge Leute sind an einem Freitag, dem 13. geboren. Ein berühmtes Beispiel gefällig? Hier kommen mehrere: Fidel Castro, der umstrittene kubanische Revolutionär kam am 13. August 1926 zur Welt. Die Schauspielerin und Produzentin Julia Louis-Dreyfus wurde am 13. Januar 1961 geboren. Eine weitere Schauspielerin, Kat Dennings, bekannt aus der Serie "2 Broke Girls", reiht sich auch mit ein. Ihr Geburtstag war Freitag, der 13. Juni 1986. Und auch eine deutsche Berühmtheit kam an einem Freitag zur Welt: Sarah Connors Geburtsdatum ist der 13. Juni 1980.

Und falls sich dennoch jemand vor dem Freitag, dem 13. fürchtet - es ist der einzige in diesem Jahr. Der Rest von 2025 verläuft ganz ohne weitere "Unglückstage".