Der gemeinnützige Verein Helferkreis ist Anlaufstelle für Müttern und Kinder aus Freiburg und der näheren Umgebung und leistet hier schnell und unbürokratisch Hilfe in Notsituationen, heißt es in einer Mitteilung. Das Angebot von Tempus fugit richtet sich an Kinder und Jugendlicher aller Altersklassen. Seit mehr als 20 Jahren realisiert das Theater Projekte zu gesellschafts- und bildungspolitischen Themen wie Zukunftsorientierung, Gewalt- und Medienprävention.