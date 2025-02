GVV-Rechnungsamt: Stelle kann nach kurzer Vakanz neu besetzt werden

Die Verbandsversammlung hat in der jüngsten nichtöffentlichen Sitzung mit Gabriele Herrmann zum 1. Juli eine Nachfolgerin für die scheidende Rechnungsamtsleiterin Melanie Dittmar gewählt. Melanie Dittmar tritt nach sieben Jahren beim Verwaltungsverband zum 1. März beim evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt eine Stelle an, heißt es in einer Pressemitteilung.