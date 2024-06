GVV Schönau: CDU Erste – AfD in vielen Orten Zweite

In Aitern wurden die 305 Stimmen folgendermaßen verteilt: 146 gingen an die CDU, 37 an die SPD, 36 an die AfD, 29 an die Grünen, 15 an die FDP, zwölf an die Freien Wähler, 13 an das BSW. In Tunau waren von 155 Wahlberechtigten 93 Bürger wählen gegangen und verteilten 89 gültige Stimmen. Hier fielen die meisten Stimmen (35) auf die CDU, 21 auf die AfD, acht auf die Freien Wähler, fünf auf die FDP, jeweils vier auf die Grünen, auf Die Partei und das BSW.

In Utzenfeld bekam die CDU 145 Stimmen und damit die meisten. Zweitplatzierter bei der Europawahl war hier die AfD mit 72 Stimmen, 35 Stimmen gingen an die SPD, 25 an die FDP, 32 an das BSW und 154 an die Grünen.