Gymnasium Schönau Jubel und der Ruf nach einer Zugabe

Radau und Rabatz

Die drei Musiklehrer der Schule, Andreas Veit, Philip Stade und Thorsten Thiel, starteten schon zu Beginn des Schuljahres mit den Vorbereitungen: Das Stück wurde ausgewählt und ein wenig angepasst, wodurch mehr Hauptrollen als ursprünglich vorhanden ermöglicht wurden, die ersten Lieder wurden einstudiert.

Unter der Leitung der Kunstlehrerinnen Franziska Thoß und Nina Berkulin bastelten die drei fünften Klassen außerdem fleißig an den Kulissen. Anfang dieses Jahres fand dann ein zweitägiges Casting statt, in dem die Rollen vergeben wurden, auf die es großen Andrang gab. Ende März schließlich sorgten die Fünftklässler für „Radau und Rabatz in der Schule“, so Schulleiter Jörg Rudolf über die Generalproben mit fertigen Kostümen, Technik und Kulissen auf der Bühne in der Aula. Doch wer nun erst auf den Geschmack kam, hatte Pech - die kostenlosen Platzkarten für die Aufführungen waren bereits eine Woche vor der Aufführung vergeben.