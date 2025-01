Habeck in Todtnau: Habeck und Kretschmann auf Wahlkampf-Wanderung in Todtnau

Habeck wirbt für autonomen Bus in Todtnau

Im Gespräch mit der Landtagsabgeordneten Sarah Hagmann, der Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim, Jasmin Ateia, und der Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Freiburg, Chantal Kopf, macht Bürgermeister Fiedel klar, dass er sich diesen Termin – trotz Kritik aus dem Rathaus – keinesfalls entgehen lassen wollte. „Das ist nicht nur Wahlkampf, ich sehe es auch als Chance, Themen anzusprechen“, so Fiedel. Und so tauscht sich der Bürgermeister mit dem Vizekanzler über die Verkehrssituation an der Hängebrücke aus und über seine Idee eines autonomen Busses, der mehrere Attraktionen in der Umgebung anfahren könnte. Das Thema kommt gut an – Habeck möchte Fiedel nun Kontakte weitergeben. „So etwas lohnt sich hier richtig und ist politisch gesehen für den ländlichen Raum super, bietet eine Mobilitätsgarantie“, so der Kanzlerkandidat zum autonomen Fahren. Auch Ortsvorsteherin Franziska Brünner kommt später dazu und sagt, dies sei auch für die älteren Bürger wichtig. „Ich kann nur versprechen, dafür in der Bundesregierung zu werben“, sichert Habeck zu.

Auch über das Besucherzentrum des Biosphärengebiets spricht Fiedel mit den Politikern. Das 15-Millionen-Projekt wird vom Land finanziert und sollte schon seit Jahren realisiert werden. „Dies muss unbedingt in den Doppelhaushalt 27/28 aufgenommen werden“, betont der Bürgermeister. Auch Hagmann habe sich immer wieder in den Ministerien dafür eingesetzt, wie sie sagt: „Das wäre ein toller Magnet für den Tourismus.“

Gruppenbild mit der Bergwacht. Foto: Verena Wehrle

Habeck tauscht sich auch mit Vertretern der Bergwacht Todtnauberg aus, die „wunderfitzig“ auf ihn gewartet hatten. „Ihr könnt mich ja vor dem Ministerpräsidenten retten“, scherzt er mit ihnen. Ein Scherz dort, ein Augenzwinkern dort und immer für ein Lächeln zu haben – der Vizekanzler gibt sich sehr nahbar. Wie der Robert von nebenan.

„Es war mehr gesprächsintensiv als konditionsintensiv“, blickt Habeck auf die Wanderung zurück. Tatsächlich aber bleiben die großen politischen Themen aus dem Wahlkampf außen vor.

Die „grüne“ Speisekarte: Fisch oder Kohlrabi

Beim anschließenden Essen im Gasthaus „Grüner Baum“, gibt es nach dem Selfie mit Inhaber Sebastian Albiez die Auswahl zwischen Fisch und Kohlrabifilet. Eben eine „grüne“ Speisenauswahl. Auch wenn Bürgermeister Oliver Fiedel sich lieber ein Steak vom heimischen Weiderind unter dem Kohlrabi gewünscht hätte, wie er scherzt, bleibt für ihn doch die Erinnerung an einen besonderen Tag mit einem wichtigen Austausch.

In seiner Tour durchs Land geht es für Robert Habeck am Abend weiter nach Freiburg, wo auf einer Parteiveranstaltung in der Messehalle die großen Reden geschwungen werden. Am Samstag steht Wahlkampf in Stuttgart an.