Habecks Frau Weltuntergänge und Sinnsuche: Schriftstellerin Andrea Paluch

Früher hat sie mit Habeck, den sie im Studium kennengelernt und 1996 geheiratet hat, gemeinsam Bücher verfasst. Zunächst haben sie gemeinsam englische Lyrik übersetzt, später eigene Bücher geschrieben. Als Habeck dann in die Politik ging, schrieb Paluch alleine weiter. "Es war eine ganz große Umstellung. Also, es wurde langweiliger, kann man sagen." Anstatt wie früher mit ihrem Mann um jedes Wort, jede Formulierung zu ringen, werkelt Paluch nun vor sich hin, wie sie es nennt.

Früher mit Habeck zusammen geschrieben

So richtig Feierabend habe sie als Autorin nie, "ständig denkt man und macht sich Notizen und so was". Aber sie müsse ihren Tag schon strukturieren. "Wenn ich nicht in der ersten Tageshälfte schon was geschrieben habe, dann setze ich mich in der zweiten wahrscheinlich nicht mehr hin." Und sie braucht zum Schreiben einen Schreibtisch. "Wo der steht, ist mir egal." Was sie nicht könne, ist gut in Zügen schreiben. Ein echter Nachteil, findet die Autorin. "Ich verbringe viel Zeit in Zügen. Wenn ich immer meine Reisezeit komplett durcharbeiten könnte, dann hätte ich ganz viele Bücher geschrieben. Aber ich kann das nicht." Sie sei in der Bahn so abgelenkt von dem, was die Leute erzählten. "Ich muss das aufnehmen, was um mich rum passiert. Ich muss gucken und hören und riechen und da kann ich nicht schreiben."

Ihr 2020 erschienenes Buch "Gipfelgespräch" handelt kurz gesagt von einer Mutter, deren Kinder ausgezogen sind, und die sich nun selbst wiederfinden will. Wie viel Paluch steckt in der Frau? Autobiografisch sei der Roman nicht, aber es sei ein Thema in ihrer Generation. "Das hat was mit meiner Peergroup zu tun, in der ich lebe. Und ich kenne mich in meiner Generation halt am besten aus." Deshalb schreibe sie über Frauen in ihrem Alter und Themen, die in diesem Lebensabschnitt relevant sind. "Und nicht so sehr über 20 Jahre Jüngere. Ich nehme da an, das können 20 Jahre Jüngere besser."