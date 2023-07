Häg-Ehrsberg Angeln, Alpakas und Schnitzeljagd

Wandern mit Alpakas

Ein weiteres besonderes und „tierisches“ Angebot ist die Alpakawanderung am Samstag, 12. August, von 10 bis 14 Uhr. Festes Schuhwerk und Badesachen sollen mitgebracht werden. Treffpunkt ist in der Rathausstraße 29 in Häg bei Sabrina und Thomas Weide. Der Unkostenbeitrag für die Wanderung beträgt pro Kind zehn Euro.

Kochen und Kino

Am Montag, 14. August laden dann Beate Gehri und Susan Maier um 9.30 Uhr alle Kinder ab sechs Jahren in die Küche der Angenbachtalschule zum „gemeinsamen Kochen – rund um’s Ei“ ein. Der Unkostenbeitrag für dieses Angebot beträgt zehn Euro pro Kind. Maximal zehn Kinder können mitkochen.

„Kino auf dem Ehrsberg“ steht am Mittwoch, 15. August, auf dem Kinderferienprogramm im Hinterhag. In der Alten Schule in Ehrsberg, um 18 Uhr zeigt das „Theater in den Bergen“ hier einen Überraschungsfilm von Disney. Der Unkostenbeitrag beträgt vier Euro pro Kind.

Einblick in die Werkstatt

Peter Pfefferle lädt am Samstag, 19. August, nach Rohmatt in seinen Betrieb ein. Von 9 bis 11 Uhr können Kinder Spaß bei Metall-Arbeiten in der Werkstatt haben. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder beschränkt.

Das letzte Angebot des diesjährigen Ferienprogramms findet am Mittwoch, 30. August, ab 14 Uhr im Probelokal der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg statt. Maximal zwölf Kinder von sechs bis zwölf Jahren können unter dem Motto „SCHNI-MU-Ja“ an einer Schnitzeljagd mit Fragen rund um die Musik teilnehmen. Veranstalter ist die Jugendmusik der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg.

Es wird darum gebeten, Rucksackverpflegung, Kleidung für jede Witterung sowie gutes Schuhwerk mitzubringen Bei extrem schlechtem Wetter wird ein Ersatzprogramm im Probelokal stattfinden, teilt der Veranstalter mit.

Anmeldungen zum Kinderferienprogramm in Häg-Ehrsberg sind bei Juliane Wuchner, unter Tel. 0173/6989671, möglich. Die Anmeldung ist verbindlich. Die Bezahlung erfolgt direkt bei der Veranstaltung.