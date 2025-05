Mit seinem Skoda war ein Mann am Mittwoch, 21. Mai, um 16.20 Uhr ein Mann auf der Landstraße 146 von Rohmatt her bergwärts in Richtung Häger Mühle unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Skoda entstand ein Schaden von rund 15000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Kleines Wiesental mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.