Die Gemeinde Häg-Ehrsberg hat im Baugebiet Schäfig III im Ortsteil Ehrsberg 13 Bauplätze mit einer Gesamtgröße von 7154 Quadratmeter erschlossen, die nun an Interessenten verkauft werden sollen. Das Baugebiet liegt auf einer Höhe von rund 870 Metern im Teilort Ehrsberg. Das öffentliche Bewerbungsverfahren für die Bauplätze endet am Sonntag, 16. März, teilt die Gemeinde mit. Der Verkaufspreis für die erschlossene Grundstücke beträgt 215 Euro pro Quadratmeter. Die Bewerbungsunterlagen, Richtlinien und Aufteilungsplan sowie weitere Informationen zu Bauvorschriften sind unter www.hinterhag.de abrufbar. Die zum Verkauf stehenden Bauplätze haben eine Größe von rund 380 bis 770 Quadratmeter und können mit einem Ein- oder Doppelhaus bebaut werden. Auf dem Bild sieht man die Lage der Baugrundstücke mit Ausblick in die Umgebung.