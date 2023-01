Häg-Ehrsberg Buntes Programm im Hinterhag

Von Karl-Heinz Rümmele

Häg-Ehrsberg. Auch für die Hinterhager Narrenzunft steht der Narrenfahrplan fest. Die närrische Zeit in Häg-Ehrsberg beginnt am Samstag, 4. Februar, ab 14.11 Uhr mit dem Narrenbaumstellen an der Angenbachtalschule. Einige Mitglieder der Zunft nehmen am Abend dann am Kappenabend in Riedichen sowie am Zunftabend in Hausen teil. Am Samstag, 11. Februar, verkauft die Narrenzunft ihre Fasnachtsplaketten.