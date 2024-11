Mit dem Motto „Wenn’s pfifft muesch schmiere!“ ziehen die Hinterhager Narren in die fünfte Jahreszeit ein. An der Fasnachtseröffnung am Samstag wurden mit „Christian I. vom Rohrberg“alias Christian Kiefer sowie „Jenny I. vo de Wühre“ alias Jenny Gersbacher die neuen Fasnachtsregenten im Hinterhag vorgestellt. Diese traten unter den Klängen der Burgfelsen –Combo um 23.11 Uhr erstmals vor das Narrenvolk im Hinterhag. Wie die Jahre zuvor wurde dieses Burgvogtpaar geheim gehalten. Oberzunftmeister Daniel Philipp verkündete das Motto der Saison und der neue Burgvogt erhielt von seinem Vorgänger „Patrick I. vo de Höll“ das Zepter sowie die Burgvogttafel überreicht. Bürgermeister Dirk Philipp vereidigte den neuen Fasnachtsregenten, der sich zuvor dem Narrenvolk vorstellte. Mit Burgvogt Christian zieht nun schon der vierte Burgvogt aus Rohrberg in die Fasnachtssaison ein. Nach der Vereidigung wurde im NHZ-Schopf lange und ausgiebig gefeiert.