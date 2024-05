Zudem sei kürzlich Landrätin Marion Dammann zu Besuch in der Gemeinde gewesen, teilte Philipp mit. Mit ihr habe man über Herausforderungen für die Zukunft gesprochen und schaute sich das Baugebiet Schäfig III in Ehrsberg an. Etwas Erfreuliches konnte Philipp auch noch verkünden: Von der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) bekam die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 89 916 Euro für Klimaangepasstes Waldmanagement. Der Gemeinde wurden für 2024 zur Anschluss- unterbringung 18 Personen zugeteilt. Die Gemeinde bittet darum, dass sich diejenigen Bürger mit freiem Wohnraum melden. Über den Regionalplan Windenergie Hochrhein/Bodensee wird in einer der nächsten Sitzungen beraten. Auch werden die Arbeiten zur Verlegung Breitband für den Fuchsbühl und Ecklerain nach Auftragsvergabe in Angriff genommen.