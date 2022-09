Häg-Ehrsberg Erntedankfest in Häg-Ehrsberg

Häg-Ehrsberg (mrue). In der Zeit von Freitag, 30. September, bis Sonntag, 2. Oktober, findet in Häg-Ehrsberg in und um den Weideschuppen auf dem Festplatz „Schäfig“ in Ehrsberg ein Erntedankfest statt. Auch die Blasmusik soll hierbei nicht zu kurz kommen: Gastgeber ist die Erntedankfest GbR, also der Musikverein Rohmatt und die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg. Bereits 2020 wollte der Musikverein Rohmatt beim Erntedankfest das Projektorchester Wilfried Rösch mit böhmischen Freunden präsentieren, was aber pandemiebedingt abgesagt werden musste. Das gleiche passierte auch im vergangenen Jahr, als man mit der Trachtenkapelle dieses Fest abhalten wollte.