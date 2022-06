Häg-Ehrsberg Feuerwehr mit neuer Führungsspitze

Patrick Köpfer berichtete über den Kassenstand der Jugendfeuerwehr, der durch die Alteisensammlungen positiv ist. Beide Kassen wurden von Patrick Keller und Mathias Kiefer im Vorfeld der Versammlung geprüft und für in Ordnung befunden. Beiden Kassenführern aktiv, Markus Rümmele und Lorenz Faller (Jugendfeuerwehr) wurde Entlastung erteilt.

Aus dem Bericht von Altersobmann Karl-Heinz Rümmele konnte entnommen werden, dass 2019 noch ein normales Jahr war, in dem man einige Geburtstage mit den Alterskameraden feiern konnte, einen Ausflug unternahm sowie einige Frühschoppen abhielt. 2020 / 2021 machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Hier besuchte der Obmann die Geburtstagskinder und übergab oder schickte ihnen ihre Gutscheine zu. Nun habe man nach Corona wieder den ersten Frühschoppen abgehalten, der gut besucht war.

Dem Bericht des Altersobmannes folgte ein Kurzbericht des Kommandanten Ottmar Schäuble, der auf seine elf Jahre als Kommandant zurückblickte. Seit 2012 macht man am Kinderferienprogramm mit, besucht in Abständen Kindergarten und Schule, ist seit 2011 fürs Catering beim „Theater in den Berger“ zuständig und machte 2020 an der Impfaktion mit. Der Mitgliederstand der Freiwilligen Feuerwehr Häg-Ehrsberg ist: 50 Aktive, zehn Jugendfeuerwehrmitglieder sowie 30 Mann in der Altersabteilung, was zusammen 90 ergibt und so über zehn Prozent der Bevölkerung des Hinterhags ausmacht.

Ehrungen

Ottmar Schäuble und Jürgen Rümmele konnten Heiko Philipp zum Hauptfeuerwehrmann, Svenja Kiefer zur Feuerwehrfrau sowie Adrian Rümmele und David Gersbacher zu Feuerwehrmännern befördern. Ebenfalls bekam Quereinsteiger Vladimir Korsikov sein Zertifikat überreicht. Patrick Keller absolvierte an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsaal einen Gerätewartlehrgang und ist somit der erste Gerätewart, der in der Häg-Ehrsberger Feuerwehr einen Lehrgang absolviert hat.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Dietmar Fink konnte anschließend Nico Kaiser, Heiko Philipp, Dirk Philipp und Patrick Köpfer für 15-jährige Mitgliedschaft mit dem Ehrenzeichen in Bronze des Innenministeriums Baden-Württemberg nebst Urkunde auszeichnen. Mit dem silbernen Ehrenzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft konnte Erich Gersbacher sein Ehrenzeichen nebst Urkunde entgegennehmen, auf 40-jährige Mitgliedschaft brachten es Christian Asal, Thomas Wassmer und Werner Zettler. Sie erhielten das Goldene Ehrenzeichen nebst Urkunde überreicht. Erich Gersbacher wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft von der Gemeinde mit einer Taschenuhr mit Widmung geehrt.

Christian Asal, Thomas Wassmer und Werner Zettler wurden mit einer Urkunde zu Ehrenmitgliedern der Feuerwehr ernannt und bekamen von der Gemeinde eine Wetterstation überreicht. Von der Feuerwehr bekamen sie je ein Holzstrahlrohr auf Rädern mit Schnapsgläsern.

Wahlen

Da Kommandant Ottmar Schäuble aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht fortführen kann und auch Stellvertreter Jürgen Rümmele nicht mehr zur Verfügung steht, fanden Neuwahlen statt.

Es wurde nun ein Führungsteam, bestehend aus Kommandant und zwei Stellvertretern, gewählt. Die Wahl wurde geleitet von Bürgermeister Bruno Schmidt mit Dietmar Fink, Reiner Jacob und Antonia Tittel als Helfer.

Als neuer Kommandant wurde Wolfgang Köpfer mit 26 von 37 Stimmen gewählt. Ihm zur Seite steht als erster Stellvertreter Heiko Frank, der einstimmig gewählt wurde. Einstimmig gewählt wurde auch der zweite Stellvertreter Patrick Köpfer.

Nach den Wahlen konnte Reiner Jacob Oberlöschmeister Jürgen Rümmele mit der Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Lörrach sowie Brandmeister Ottmar Schäuble mit dem Ehrenkreuz in Bronze des deutschen Feuerwehrverbandes auszeichnen.

Ottmar Schäuble, Werner Zettler und Thomas Wassmer wechseln in die Altersmannschaft über.