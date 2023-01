Häg-Ehrsberg Freude auf das große Jubiläum im Jahr 2024

Dirk Muckenhirn blickte auf das bevorstehende Kirchenkonzert am 16. März, den Dorfhock am 8. Juli sowie das Jahreskonzert am 18. November. Der genaue Termin für das Kreistrachtenfest, das gemeinsam mit der Trachtengruppe in 2024 veranstaltet wird, stehe noch nicht fest, erklärte Muckenhirn.

Mitglieder: 38 Aktive, zehn Ehrenmitglieder, acht Zöglinge, 127 Passivmitglieder

Vorsitzende: Dirk Muckenhirn und Tanja Köpfer

Kontakt: info@trachtenkapelle-haeg-ehrsberg.de