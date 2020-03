Häg-Ehrsberg Freude über drei neue Mitglieder

Häg-Ehrsberg (mrue). Vorsitzende Gabi Maier hielt nach einem Totengedenken kurz einen Rückblick über die Aktivitäten ab.

Danach war Schriftführerin Sylvia Kiefer mit ihrem Tätigkeitsbericht an der Reihe. Die Mitglieder des Häg-Ehrsberger Landfrauenvereins waren das ganze Jahr über aktiv. Bei Bezirks- und Verbandsversammlungen war man vertreten, man hielt zwei Mitgliederversammlungen ab, spendete Kuchen für den Suppensonntag der Pfarrgemeinde, half beim „Theater in den Bergen“ mit, machte den Großputz in den Vereinsräumen im Ehrsberger Schulhaus, hielt die Fredericktage an der Angenbachtalschule ab, nähte Herzkissen fürs St. Elisabethen-Krankenhaus, machte am historischen Umzug am Kreistrachtenfest sowie am Umzug des Erntedankfestes mit, führte einen Ausflug durch, fand sich zu vier Vorstandssitzungen zusammen, hielt einen gemütlichen Landfrauennachmittag mit Bauernmarkt ab, machte an Fronleichnam den Blumenteppich in Häg, war für die Pflege des Kriegerdenkmals in Ehrsberg verantwortlich, war mit einem Stand am Weihnachtsmarkt in Zell am Hans-Fräulin-Platz dabei, war am Neujahrsempfang in Häg, bot verschiedene Kurse an, war am Nikolausmarkt und am Weihnachtsmarkt in Ehrsberg im Hofladen Grether dabei. Also hatte man das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammengestellt.