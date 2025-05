Häg-Ehrsberg: Gemeinsam für die Zukunft der alten Schule

Genossenschaft als Option

Aktuell bestünden noch viele offene Fragen, so Philipp weiter. Trägt sich das Gebäude selbst, etwa durch die Vermietung von Ferienwohnungen? Soll die Gemeinde weiterhin Eigentümer sein oder könnte zum Beispiel eine Genossenschaft das Gebäude übernehmen? Ob diese eine Lösung wäre und ob dafür überhaupt Interesse besteht, könnte sich am Sonntag zeigen. „Ich bin gespannt, ob viel los ist“, sagt Philipp. Falls das Interesse der Bürger gering ausfalle, müsse man im kleinen Kreis weiterplanen.

Zur Geschichte

Das Schul- und Rathaus wurde 1909/19010 im Auftrag der Gemeinde Ehrsberg gebaut. Im Erdgeschoss waren zwei Schulsäle und im ersten Stock eine Lehrerwohnung. Zudem gab es hier einen Sitzungsraum für den Gemeinderat, das Zimmer für den Ratsschreiber und den Rechner sowie ein weiteres für den Lehrer. Der Bau kostete damals insgesamt 85 000 Mark, wie in der Ortschronik zu lesen ist. Am 1. Juli 1976 wurde in Ehrsberg die Grundschule aufgehoben und die Kinder gingen ab dann nach Häg. Bis Ende der 90er-Jahre hatte in dem Gebäude noch die Ortsverwaltung mit dem Ortsvorsteher ihren Sitz, die sich dann mit der Gemeindereform ebenfalls auflöste.

Besichtigung und Austausch

Mitwirken

können die Bürger an der Zukunft des Gebäudes. Dazu sind sie am Sonntag, 18. Mai, ab 10 Uhr zu einer Besichtigung und zum Austausch eingeladen. Gemeinsam mit den Vereinen und Bürgern will die Gemeinde über Konzepte einer zusätzlichen Nutzung beraten.