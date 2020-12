Häg-Ehrsberg (mrue). Seit der Selbstständigkeit der Pfarrei Häg (heute Häg-Ehrsberg) waren in der Pfarrei über 20 Pfarrer tätig. Von den Pfarrern Johann Georg Blanke, der im Jahr 1796 verstarb, und von Pfarrer Josef Hurst, der 1931 verstarb, befinden sich die Gräber am Seiteneingang der Sakristei. Ein Gedenkstein an der Außenwand erinnert auch an Pfarrer Josef Streck, der von 1947 bis 1992, also 45 Jahre, als Pfarrer in Häg tätig war und 1992 verstarb. Er war der Initiator des Pfarrheims mit Kindergarten in Häg, dessen Einweihung er 1993 nicht mehr erleben konnte.

Von 1992 bis zum Jahr 2014 wurde die Pfarrei von Pfarrer Franz Leppert betreut, der bei seiner Abschiedsfeier die Ehrenmedaille der Gemeinde Häg-Ehrsberg überreicht bekam.