Häg-Ehrsberg: Grundstückspreise festgesetzt

Eine Anfrage wegen der Dorflampen in Sonnenmatt, die in der Nacht nicht angeschaltet werden, wurde von Philipp aufgegriffen – er sagte zu, sich dieser Angelegenheit annehmen zu wollen. Ebenso dem Aufstellen von Behältern für Hundekot an verschiedenen Wegen. Die Hinterlassenschaften der Hunde würden derzeit in Tüten auf Wege, Weideflächen oder in den Wald geworfen. Philipp informierte des Weiteren darüber, dass die Stellungnahme bezüglich des Regionalplans Windkraft und Photovoltaik im Gemeindeblatt und auf der Homepage der Gemeinde zu lesen sei. Zudem berichtete er, dass an der Wührestraße einige Schäden behoben wurden. Er wies auch darauf hin, dass die Ausschreibungszeit für den Äckereweg am 29. Oktober endet.