Häg-Ehrsberg Häg-Ehrsberg einst und heute

Neu erbaut wurde 1973 die Angenbachtalschule als Grund- und Hauptschule mit Halle. Die Hauptschule wurde aufgelöst, in der verbliebenen Grundschule werden 30 Schüler unterrichtet. Der Kindergarten „St. Michael“, wurde 1993 in Betrieb genommen. Hier werden zurzeit rund 34 Kinder in zwei Gruppen sowie zehn Kinder in der Kindergrippe „Mäusle Häusle“ betreut.

Heute leben in der Gesamtgemeinde Häg-Ehrsberg rund 850 Einwohner. Aktuell laufen diverse Bauvorhaben der Gemeinde: Weiterausbau des Breitbandnetzes, eine neue Wasserleitung durch Häg, der Mischkanalbau für Wasser- und Abwasser durch Häg, der Breitbandausbau in Ehrsberg und die Verlegung der Erdkabel. Aber auch an einigen Gemeindeverbindungsstraßen besteht Handlungsbedarf, und immer mehr Ausgaben für Umlagen und diverse andere Dingen wirken sich auf die Kasse der Gemeinde negativ aus.