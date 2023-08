Häg-Ehrsberg „Kein Mann der Schnellschüsse“

Wenn man ihn nach seinen größten Erfolgen fragt, bleibt der Rathauschef bescheiden: „Ich habe meinen Job so gut gemacht wie ich es konnte. Im Nachhinein hätte man das ein oder andere auch anders machen könnten, aber generell bereue ich bei den Großprojekten gar nichts, denn wir haben vernünftig in die Zukunft investiert.“

Zu den größten Investitionen im Tiefbau zählen die Sanierung der Wasserversorgung und der Neubau der Hochbehälter. Alle Orte bis auf die Weiler Waldmatt, Wühre und Stadel wurden an das zentrale Abwassernetz angeschlossen, und in der Wasserversorgung habe man ein Verbundsystem geschaffen.

Gedanken zu Ende bringen

Im Hochbau erinnert sich Schmidt gut und gerne an den Bau des Feuerwehrgerätehauses mit Bauhof von 2005 bis 2007 zurück. Allerdings habe dieses Projekt auch für Diskussionen gesorgt, denn: Mit dem Einzug wurden beide Feuerwehrabteilungen zu einer zusammengeführt, was zunächst nicht bei allen gut ankam. „Doch meine Devise war es immer, die Gedanken zu Ende zu bringen und in die Zukunft zu denken“, betont Schmidt. „Ich bin kein Mann der Schnellschüsse“. Und er sollte Recht behalten: Die Gegner von damals bescheinigten ihm heute, dass es die beste Entscheidung war, berichtet Schmidt. Von ihm hätten sie gelernt, was Weitblick heißt, so die Rückmeldung. Das letzte Großprojekt war die Sanierung der Grundschule mit dem Neubau der Halle und der Kita. Das komplette Ensemble habe eine „gewaltige Investition“ für die Gemeinde bedeutet.

Bei seinem Rückblick sagt Schmidt: „Natürlich gab es auch Zeiten, an die ich mich nicht gerne zurückerinnere“. Dazu zähle etwa die Schließung des Altenheims St. Josefshaus im Dorf. Ebenfalls dazu zählt der Amoklauf von Lörrach. Denn die 41-jährige Rechtsanwältin, die am 19. September 2010 in Lörrach ihren fünfjährigen Sohn und seinen Vater und dann im Krankenhaus einen Pfleger erschoss, war eine Bürgerin Häg-Ehrsbergs. Es sei ein Schock für das ganz Dorf gewesen, erinnert sich Schmidt.

Ein Leben nach dem Job

Seine Beweggründe, nun aufzuhören – nach fünf Amtszeiten – sind verständlich: „Mir hat einmal jemand gesagt: Es gibt auch noch ein Leben nach dem Job.“ Insgesamt hat Schmidt 53 Berufsjahre hinter sich. „Ich will jetzt wirklich noch meine Zukunft genießen und dafür gibt es zwei Enkel, ein E-Bike, einen Motorroller, ein Haus mit viel schöner Arbeit – langweilig wird mir garantiert nicht.“ Und für „einfach mal nichts tun“, sei er auch gar nicht der Typ. „Das entspricht so gar nicht meinem Naturell“, sagt er. Denn: „Irgendwas muss immer gehen.“

Wünsche für die Gemeinde

Für die Gemeinde hoffe er, dass sie weiterhin einen Aufschwung erlebt und, dass sie mit dem Baugebiet Schäfig III, dessen Bebauungsplan der Gemeinderat in Schmidts letzter Sitzung noch auf den Weg gebracht hat, junge Familien im Ort behält.

Bei seinem Gemeinderat bedankt Schmidt sich für die angenehme Zusammenarbeit. „Wir hatten immer ein Ziel vor Augen: „Es geht immer nach vorne – und genau so macht es Spaß.“

Seinem Nachfolger Dirk Philipp, den er sehr schätzt, wünscht er, dass bei der Kommunalwahl 2024 ein eben so tolles Gremium wie das Aktuelle zusammenkommt und ihm keine Unwägbarkeiten im Weg stehen. Schmidt lobt Philipp für seine „hervorragende Arbeit“ als Hauptamtsleiter. Angesichts dieses erfahrenen Nachfolgers könne er mit einem guten Gefühl aufhören: „Es ist gut, dass jetzt jemand Jüngeres kommt mit neuen Ideen und anderen Ansichten.“

Viele weitere Ämter

Neben seinem Amt als Bürgermeister hat Schmidt in all den Jahren auch viele andere Ämter bekleidet. Im nächsten Jahr ist er 30 Jahre im Kreistag. Doch dann soll auch damit Schluss sein. Er habe sich jetzt schon entschlossen, auch für dieses Amt nicht mehr zu kandidieren. Doch als stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes wurde er erst kürzlich für weitere fünf Jahre gewählt. 39 Jahre war er aktiver Feuerwehrmann, davon 25 Jahre Kommandant.

Viele Aufgaben waren auch an das Bürgermeisteramt gekoppelt. So war Schmidt Mitglied im Vorstand des Naturparks und hat diesen in der vorbereitetenden Arbeitsgruppe damals mit auf den Weg gebracht. Bis zum Frühjahr war er zudem in der Arbeitsgruppe Leader.

Doch jetzt möchte er sich seine Wünsche erfüllen: „Ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Entspannung, und natürlich Gesundheit – das ist das A und O.“

Seinen letzten Arbeitstag hat Bruno Schmidt am heutigen Donnerstag. Der neue Bürgermeister Dirk Philipp hat seinen ersten Arbeitstag morgen. Seine Verpflichtung findet in der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag, 4. September, statt. Die offizielle Verabschiedung von Bruno Schmidt wird am 17. September gefeiert.