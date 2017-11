Häg-Ehrsberg Kirche in Häg geschlossen

Häg-Ehrsberg. Die Kirche St. Michael in Häg ist von Montag, 6., bis Samstag, 11. November, geschlossen. Das teilt die Gemeindeverwaltung in einem Schreiben an die Presse mit. Wegen Holzwurmschäden in den Altären müsse der Innenraum der Kirche begast werden. Da dies gesundheitsgefährdend sei, müsse die gesamte Kirche samt Parkplatz und Friedhof während des besagten Zeitraums abgesperrt werden. Um den Erhalt der Kirche nicht zu gefährden, sei diese Maßnahme laut Erzbischöflichem Bauamt Freiburg unumgänglich, heißt es in dem Schreiben weiter.