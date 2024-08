Michael Rümmele (Specht) aus Häg-Ehrsberg startet für Team Germany an der Europameisterschaft im Darts in Slowenien. Im Team Germany sind rund 300 Dartsspieler aus zahlreichen Vereinen aus Deutschland. Rümmele war schon in Kroatien, 2016 in Slowenien, 2019 in Italien und 2023 wieder in Slowenien. Insgesamt werden seit Freitag, 23. August, bis Freitag, 30. August, rund 1400 Teilnehmer in den verschiedenen Turnieren am Start sein.